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قصف مدفعى وانفجارات فى محيط تمركزات ميليشيا الدعم السريع جنوب الخرطوم

الثلاثاء، 02 يناير 2024 10:37 ص
قصف مدفعى وانفجارات فى محيط تمركزات ميليشيا الدعم السريع جنوب الخرطوم اشتباكات السودان
كتب سمير حسنى

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أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بقصف مدفعي عنيف وانفجارات في محيط تمركزات ميليشيا الدعم السريع تجاه أرض المعسكرات والمدينة الرياضية جنوب الخرطوم.

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة "تلقي بالا للمعاناة المستمرة للشعب السوداني بسبب الصراع الذي لا داعي له بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية".
 
ونقلت قناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية، عن بلينكن قوله في بيان إن :"هذا الصراع أدى إلى ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتطهير عرقي، وانعدام الأمن الغذائي بشكل خطير، والنزوح على نطاق واسع، وانهيار نظام الرعاية الصحية..كما تسبب كذلك في تعميق الانقسامات بالسودان على أسس عرقية وقبلية وإقليمية بشكل خطير".
 
وتحل الذكرى الثامنة والستين لاستقلال السودان، وسط انقسام كبير ومعارك تركت أكثر من 7 ملايين سوداني في عداد النازحين، سواء داخل البلاد أو خارجها.
 
 

 







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