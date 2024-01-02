فوز مروان أبو الروس بالمركز الأول جمهورى فى مسابقة الطالب المثقف

فاز الطالب مروان أحمد أبو الروس بالمرحلة الثانوية بإدارة عزبة البرج بدمياط، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة المشروع الوطنى للقراءة "فئة الطالب المثقف".

وتقدم المهندس "على عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بخالص التهانى لفوز الطالب مروان أحمد أبو الروس

كما هنأ وكيل الوزارة، أسرة الطالب مروان والتوجيه العام للمكتبات وإدارة عزبة البرج التعليمية وإيناس عبد الخالق مدير عام الخدمات وكل من ساهم وساعد فى حصول دمياط على هذا الفوز المشرف متمنيا دوام التوفيق والسداد.

يذكر أن الطالب مروان أحمد أبو الروس يبلغ من العمر 18 عاما وهو طالب فى الصف الثانى الثانوى وموهبة فى تأليف وإلقاء الشعر، خاتم للقرآن الكريم.

وقال مروان أبو الروس، إننى شاركت فى العديد من المسابقات التابعة للتربية والتعليم وخارجها، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة التحدث بالفصحى والتصعيد على مستوى الوطن العربى لهذا العام، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الطالب المثالى لهذا العام.

وأضاف ابو الروس أعمل كسفير (مدرب) لبرنامج مشوارى لتنمية المهارات الحياتية والتابع لوزارة الشباب والرياضة واليونيسيف، حاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة إلقاء الشعر للعام الماضى، ولدى العديد من القصائد الشعرية باللغة العربية الفصحى وكذلك بالعامية،واحب القراءة الاطلاع منذ الصغر.

ووجه مروان أبو الروس الشكر لكل من وقف بجانبه وساعدة وخاصة أسرته ومعلميه وتمنى أن يكمل دراستة ويصبح مهندس كيميائي.