ضبط 373 قضية مخدرات و135 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 373 قضية مخدرات، 135 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 58372 حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 11 قضية "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (18 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 11,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو" - أقراص مخدرة– 2 بندقية خرطوش– 4 فرد محلى- طلقات) بحوزة (12 متهما لـ 3 منهم معلومات جنائية).

ونجحت الجهود في ضبط 7 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرامات لمخدر الحشيش– 7,500 كيلو جرام لمخدر البانجو- 11 كيلو لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- فرد محلى- طلقات).. بحوزة (8 متهمين لـ 7 منهم معلومات جنائية).