ضبط 11 طن دقيق وغلق 10 منشآت طبية وتجارية مخالفة ببنى سويف

تواصل لجنة حماية المستهلك فى بنى سويف جهودها فى ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجارى واحتكار السلع والتلاعب فى أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتى قد شكلها المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم "تحت إشراف السكرتير العام المساعد وتضم فى عضويتها: الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، والصحة، والطب البيطرى، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمنى يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

وأشرف السكرتير المساعد على تنفيذ حملة "مُكبرة"بمركز ومدينة الواسطى، والتى أسفرت عن ضبط والتحفظ على 11 طن دقيق مدعم بمخبأ سرى داخل مخبزين لإنتاج الخبز السياحى، وغلق وتشميع 8 عيادات خاصة "غير مرخصة" بها أدوية مهربة ومتهية الصلاحية، وغلق 2 محل للنظارات الطبية ومعمل "بدون ترخيص"، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لمحل جزارة والتحفظ على نصف طن لجوم مجهولة المصدر غير مذبوحة داخل المجازر الحكومية

كما تضمنت الحملة عددًا من المحال والسلاسل التجارية لمتابعة تنفيذ"مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية"، والتى تنفذها الحكومة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وتضمنت تخفيض أسعار بعض السلع (الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، العدس، الألبان ومنتجاتها، الفول)، حيث اطمأن السكرتير العام المساعد، على انتظام توافر السلع وحركة البيع والشراء داخل تلك السلاسل والمحلات المشاركة فى المبادرة لتوفير تلك السلع بأسعار مُخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق؛ بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين فى ظل الظروف الحالية

شارك فى الحملة : حمادة راضى رئيس مركز ومدينة الواسطى، أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك، شريف ياسين نائب رئيس المدينة،دكتور علاء سعيد مشرف مشرف وحدة الأسواق والمعارض والتنمية الاقتصادية، ومسؤولو العلاج الحر بمديرية الصحة، الطب البيطرى، التموين والصحة والوحدة المحلية، وأعضاء اللجنة.