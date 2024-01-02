ضبط 1000 لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق ومحطات الوقود والمصانع غير المرخصة، وذلك لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية عدة حملات تموينية على الأسواق ومحطات الوقود، لمواجهة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1000 لتر سولار قام أحد أصحاب محطات الوقود بمركز إيتاى البارود بالتصرف فيها قبل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، كما تم ضبط 100 كيلو سكر مجهول المصدر بدون فواتير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة الداخلية بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التموين بالبحيرة.