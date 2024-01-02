ضبط المتهمين بمغافلة صديقهما وتحويل مبلغ من حسابه لهما

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، بتعرضه لواقعة تحويل مبلغ من حسابه الشخصى بأحد البنوك إلى محفظتين إلكترونيتين "كاش" دون علمه.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما صديقا المجنى عليه، مقيمان بالقاهرة، إذ استغل المذكوران صداقتهما بالمجنى عليه وتمكن أحدهما من مغافلته والاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به وإجراء عدة عمليات تحويل من حسابه إلى محفظتين إلكترونيتين خاصتين بالمتهم الآخر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما هاتفان محمول، أحدهما المستخدم فى إرتكاب الواقعة وبداخله إحدى الشريحتين الخاصتين بالمحفظتين الإلكترونيتين ، بينما تخلص من الشريحة الخاصة بالمحفظة الإلكترونية الثانية فور علمه بإكتشاف المجنى عليه بالتحويلات التى تمت من حسابه ، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد إرتكابهما للواقعة .

بمواجهة المتهمين اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهما بإنفاق متحصلات جريمتهما على متطلباتهم الشخصية.