ضبط المتهمين بالشروع فى قتل شخصين بأسيوط بسبب قطعة أرض

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات بدائرة المركز باستقبالها (مزارع ونجله "مصابان بأعيرة نارية" مقيمان بدائرة المركز).

بالفحص، وبسؤالهما اتهما (مزارعين آخرين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز) بالتعدى عليهما بأسلحة نارية كانت بحوزتهما مما أدى لحدوث إصابتهما وعللا ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة لخلافات على ملكية قطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة (بندقية آلية – طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة العيار) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.