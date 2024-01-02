صحيفة: تراجع عدد مشترى المنازل فى بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ عقد بسبب الأسعار

كتبت رباب فتحى

انخفض عدد الأشخاص الذين يشترون منزلا لأول مرة برهن عقارى فى المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ عقد فى عام 2023، وفقًا لأحد البنوك الرائدة.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الأرقام الصادرة عن جمعية يوركشاير للبناء هى أحدث دليل على أن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان قد وصلت إلى الحد الأقصى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقارى وارتفاع أسعار المنازل.

وحسب البنك، كان هناك ما يقدر بنحو 290 ألف مشترى لأول مرة فى عام 2023 فى جميع أنحاء المملكة المتحدة وهذا انخفاض بمقدار الخمس مقارنة بعام 2022، عندما وصل العدد إلى 370 ألفًا، والأدنى منذ عام 2013، عندما كان الإجمالى 260 ألفًا.

وفى عام 2021، وصل عدد المشترين لأول مرة إلى أعلى مستوى له منذ 20 عامًا بأكثر من 400 ألف حيث دفع وباء كورونا ملايين الأشخاص إلى التفكير فى تغييرات فى حياتهم والمكان الذى يريدون العيش فيه.

وقالت جمعية يوركشاير، التى شاركت بياناتها مع وكالة "بى ايه ميديا" البريطانية، إن الانخفاض فى عدد المشترين لأول مرة العام الماضى كان أقل حدة من الانخفاض فى العدد الإجمالى للمشترين. وهذا يعني أن النسبة المقدرة للمشترين لأول مرة كانت حصة أكبر قليلاً من مشترى المنازل بشكل عام فى العام الماضى، حيث بلغت 54%، ارتفاعًا من 53% فى عام 2022