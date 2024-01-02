اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2024 02:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة: تراجع عدد مشترى المنازل فى بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ عقد بسبب الأسعار

الثلاثاء، 02 يناير 2024 01:03 م
صحيفة: تراجع عدد مشترى المنازل فى بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ عقد بسبب الأسعار ريشى سوناك - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انخفض عدد الأشخاص الذين يشترون منزلا لأول مرة برهن عقارى فى المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ عقد فى عام 2023، وفقًا لأحد البنوك الرائدة.

 

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الأرقام الصادرة عن جمعية يوركشاير للبناء هى أحدث دليل على أن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان قد وصلت إلى الحد الأقصى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقارى وارتفاع أسعار المنازل.

 

وحسب البنك، كان هناك ما يقدر بنحو 290 ألف مشترى لأول مرة فى عام 2023 فى جميع أنحاء المملكة المتحدة وهذا انخفاض بمقدار الخمس مقارنة بعام 2022، عندما وصل العدد إلى 370 ألفًا، والأدنى منذ عام 2013، عندما كان الإجمالى 260 ألفًا.

 

وفى عام 2021، وصل عدد المشترين لأول مرة إلى أعلى مستوى له منذ 20 عامًا بأكثر من 400 ألف حيث دفع وباء كورونا ملايين الأشخاص إلى التفكير فى تغييرات فى حياتهم والمكان الذى يريدون العيش فيه.

 

وقالت جمعية يوركشاير، التى شاركت بياناتها مع وكالة "بى ايه ميديا" البريطانية، إن الانخفاض فى عدد المشترين لأول مرة العام الماضى كان أقل حدة من الانخفاض فى العدد الإجمالى للمشترين. وهذا يعني أن النسبة المقدرة للمشترين لأول مرة كانت حصة أكبر قليلاً من مشترى المنازل بشكل عام فى العام الماضى، حيث بلغت 54%، ارتفاعًا من 53% فى عام 2022







بريطانيا

وباء كورونا

شراء المنازل فى بريطانيا

المملكة المتحدة

ارتفاع الفائدة

البنوك البريطانية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة