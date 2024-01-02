اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يناير 2024 05:38 ص
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"صحة قنا" تنظم قافلة طبية بقرية أبو دياب شرق ضمن "حياة كريمة"

الثلاثاء، 02 يناير 2024 05:00 ص
"صحة قنا" تنظم قافلة طبية بقرية أبو دياب شرق ضمن "حياة كريمة" قافلة طبية - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلن الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، إطلاق القافلة الطبية الأولى للعام الجديد بقرية أبودياب شرق التابعة لإدارة دشنا الصحية، اليوم الثلاثاء، فى إطار خطة الدولة "حياة كريمة " والتى تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.

 وأوضح بدران، أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتى تنظمها مديرية الصحة بقنا فى جميع قرى ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية.

ودعا وكيل وزارة الصحة بقنا، المواطنين بسرعة التوجه للقافلة لتلقى الرعاية الصحية اللازمة وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتى تقدم بالمجان.

 







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اخبار قنا




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