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"صحة سوهاج": ضبط وإعدام 90 طن مواد غذائية غير صالحة خلال 2023.. صور

الثلاثاء، 02 يناير 2024 04:15 م
"صحة سوهاج": ضبط وإعدام 90 طن مواد غذائية غير صالحة خلال 2023.. صور جانب من المضبوطات
سوهاج - محمود مقبول

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج، أنها قامت من خلال تكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية وأماكن تداول الأغذية وتخزينها بالمحافظة خلال عام 2023 عن ضبط وإعدام 89 طنا و823 كيلو مواد غذائية ولحوم ومجمدات متنوعة ما بين منتهية الصلاحية ومتغيرة في الخواص الطبيعية، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، صرح بذلك الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن تلك الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة ووفق خطة إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، حيث تم ضبط وإعدام 89 طنا و823 كيلو مواد غذائية ولحوم ومجمدات متنوعة ما بين منتهية الصلاحية ومتغيرة في الخواص الطبيعية، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكداً على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه الكميات وتحرير المحاضر اللازمة في إطار القانون.

وأشار " أبو هاشم" إلى أنه تم مرور فرق التفتيش التابعة لمراقبة الأغذية بالمديرية بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى على 9 آلاف و 252 منشأة غذائية ما بين تداول وبيع وتخزين الأغذية، موضحًا أنه تم تحرير 5 آلاف و145 محضرا تضمنت عدم وجود شهادات صحية وانتهاء صلاحية وغيرها من المخالفات الأخرى.

كما أوضح أيضاً أنه تم التوصية بإغلاق 524 منشأة غذائية لعدم مطابقتها للمواصفات واستيفائها الشروط وعدم الترخيص، لافتاً إلى أنه تم استخراج 11 ألف و502  شهادة صحية للمشتغلين بمجال الأغذية خلال العام 2023.

جانب من مضبوطات 2023
جانب من مضبوطات 2023

 

لحوم مفرومه فاسدة
لحوم مفرومة فاسدة

 

مضبوطات الأسمالك
مضبوطات الأسماك
مضبوطات الحلوى
مضبوطات الحلوى

 

مضبوطات اللحوم _1
مضبوطات اللحوم

 

مضبوطات متحفظ عليها
مضبوطات متحفظ عليها

 







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