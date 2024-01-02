صحة سوهاج: إصدار ترخيص 375 منشأة طبية وضبط 5 منتحلى صفة طبيب خلال 2023

سوهاج ـ محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج من خلال تنفيذ نشاطها الخاص بفرق تفتيش العلاج الحر من إصدار 154 قرار غلق وإنذار 95 منشأة طبية خاصة وذلك خلال مرور الفرق على 1454 منشأة طبية بجميع مراكز المحافظة صرح بذلك الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

ومن جانبه أضاف أبو هاشم أنه تم ضبط 5 من منتحلي الصفة من بينهم فتاة تنتحل صفة أخصائية تجميل شهيرة وذلك بمركز جرجا وكذلك ضبط عاطل خريج كلية تجارة ينتحل صفة طبيب علاج طبيعي ولديه ثلاث مراكز للعلاج الطبيعي ومجهزة على أعلى مستوى من التجهيزات بعدد من المحافظات ملقبا نفسه "العالمي" وتم ضبطه بمركز سوهاج وأخيراً تم ضبط سيدة حاصلة على بكالوريوس تربية وتنتحل صفة طبيبة جلدية بمركز المنشأه .

ومن جانبه أشار وكيل صحة سوهاج أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم واضاف "ابو هاشم" أن تلك الحملات جاءت بناء على توجيهات معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وبالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة مؤكداً أن الحملات التفتيشية مستمرة يومياً على جميع المنشآت الطبية الخاصة وذلك للتأكد من جودة و سلامة الخدمات المقدمة للمواطنين المترددين على تلك المنشآت حرصا على سلامة وصحة المرضى المتلقين للخدمة الطبية.