صحة القليوبية: استكمال أعمال تطوير 10 وحدات ومراكز للرعاية الأولية بالمحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استكمال العمل بالمرحلة الأولى بمبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية، والتي انطلقت منذ بداية العام الماضي، وتضمنت 10 وحدات ومراكز رعاية أولية، هي "المنايل بالخانكة والترفيهي بالعبور، وكفر تصفا بكفر شكر وسنديون بقليوب، وسندبيس بالقناطر الخيرية ومرصفا ببنها، ومسطرد بشبرا شرق والأحراز بشبين القناطر، وبرشوم بطوخ ومركز طبي عثمان في شبرا غرب".

وتابع وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تم الكشف على 3109 مواطنين في العيادات المسائية بتلك الوحدات خلال المبادرة، وتنوعت بين 462 حالة أطفال، و277 حالة باطنة، و640 حالة نساء وتوليد، و745 حالة جلدية، إلى جانب 985 حالة طوارئ، والتى تعمل على مدار 24 ساعة، كما تم ضم عيادات مسائية للأسنان مؤخراً.

ومن ناحيتها أعلنت الدكتورة رباب عبد الحليم، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالقليوبية، إنشاء 11364 ملفا عائليا خلال المبادرة، وتقديم خدمات عيادات طب الأسرة لـ19817 مواطنا، وإحالة 136 مواطنا، لاستكمال العلاج والفحوصات بمستشفيات المحافظة، وجار الإعدادا لضم 30 وحدة صحية ومركزا طبيا للمرحلة الثانية فى المبادرة.