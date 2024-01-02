صحة القليوبية: إطلاق 8 قوافل طبية بالقرى الأكثر احتياجا خلال شهر يناير

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تنظيم 8 قوافل طبية علاجية مجانية تابعة لمديرية الصحة تجوب المناطق البعيدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بشكل منتظم خلال شهر يناير من العام الجارى 2024م، وذلك لتغطية المناطق النائية عن المستشفيات والتى لا يوجد بها وحدات صحية، حيث تقدم الخدمة الطبية والعلاجية بالمجان لأبناء المحافظة.

وأكد "الجزار" لـ "اليوم السابع"، أن خريطة القوافل الطبية خلال شهر يناير الجارى جاءت على النحو التالي: الجمعة والسبت 5 – 6 يناير بمركز الحرية 2 بمدينة العبور، الإثنين والثلاثاء 8 – 9 يناير بقرية ميت راضى بمركز بنها، الجمعة والسبت 12 – 13 يناير بقرية كفر منصور فى كفر شكر، الإثنين والثلاثاء 15 – 16 يناير بعزية شرف الدين بمركز قليوب، الجمعة والسبت 19 – 20 يناير بقرية الصفرا بمركز الخانكة.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن خريطة القوافل الطبية تستكمل عملها خلال الشهر الجارى يومى الإثنين والثلاثاء 22 – 23 يناير بقرية بتمدة بمركز بنها، والجمعة والسبت 26 – 27 يناير بقرية سرى بمركز طوخ، ويومى الإثنين والثلاثاء 29 – 30 يناير بقرية اسنيت فى مركز كفر شكر، مشيرا إلى أن القوافل الطبية تستهدف القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة هى من حق المواطن على الدولة.

وأوضح، أن القوافل تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان على يد نخبة متميزة من الأطباء فى جميع التخصصات، وتحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية.

وأشار، إلى أن القوافل تأتى فى إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، حيث تتنوز أعمال القوافل ما بين الكشف الطبى فى التخصصات المختلفة (الباطنة - الأطفال - الجراحة - النساء - الأسنان - تنظيم أسرة - رمد)، إلى جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول فى الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

واستطرد، أن القوافل تتضمن وجود معملى دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحى للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.