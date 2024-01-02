شروط المسابقة الجديدة لشغل 2000 وظيفة بوزارة الأوقاف آواخر يناير الجارى

كتبت: ريهام الباشا

يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الأوقاف للإعلان عن مسابقة جديدة لشغل 1000 وظيفة إمام وخطيب و1000 وظيفة عامل بالوزارة للعام الثالث، نهاية يناير الجاري وذلك وفقا لعدة شروط.

وأعلنت وزارة الأوقاف أنه من ضمن الضوابط الجديدة رفع سن التقدم حتى 40 عاما، والسماح للحاصلين على تقدير مقبول بالتقدم لخوض المسابقة، وذلك خلاف المسابقتين الماضيتين والتي كانت تشترط في المتقدمين الحصول على تقدير جيد كحد أدنى 35 عامًا كحد أقصى لعمر المتقدم.

وتأتي هذه المسابقة في إطار حرص جهاز التنظيم والإدارة على اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف العامة بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في سبيله للمساهمة في رفع كفاءة العمل المقدمة من الجهاز الإداري للدولة للمواطنين، وتحقيق المحور الخامس من خطة الإصلاح الإداري للدولة والمتعلق بتحسين الخدمات العامة، وضمن هذه الجهود حوكمة منظومة المسابقات بالجهاز وتقليل تواجد العنصر البشري إلى أقل قدر ممكن، حيث يقوم المتقدم بالتقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية، وتعد البوابة هي الآلية الوحيدة للتواصل بين المتقدم والجهاز.