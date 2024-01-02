اليوم السابع
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شركة مياه البحر الأحمر تعلن تطوير منظومة التحصيل الإلكترونى

الثلاثاء، 02 يناير 2024 03:20 م
شركة مياه البحر الأحمر تعلن تطوير منظومة التحصيل الإلكترونى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، عن تطوير خدمات الدفع ومنظومة التحصيل الإلكترونى بالشركة، حيث تم استحداث خدمات تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة، والتحول الرقمى من خلال استخدام ماكينات السداد الإلكترونى pos " أجهزة الهاند هيلد".

 

من جانبه قال المهندس محمد عيسى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، إن تمت عملية تطوير خدمات الدفع ومنظومة التحصيل بالتعاون مع شركة مصر للنظم المتطورة.

 

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة، أن تطوير منظومة الدفع الإلكترونى سيساهم فى تيسير وسهولة إجراءات تسديد الفواتير الخاصة بالمواطنين مع أمكانية التعرف على كافة المبالغ المستحقة على المواطن مما يساهم فى دقة ورفع كفاءة المعاملات النقدية من خلال ميكنة وتحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للعملاء بجميع فروع الشركة.

 







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