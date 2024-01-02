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شبورة كثيفة اليوم تصل لحد الضباب وأمطار بعدة مناطق والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الثلاثاء، 02 يناير 2024 08:00 ص
شبورة كثيفة اليوم تصل لحد الضباب وأمطار بعدة مناطق والصغرى بالقاهرة 13 درجة شبورة كثيفة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.
 
كما يشهد اليوم طقس معتدل الحرارة نهاراً على كافة الأنحاء، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 
ومتوقع اليوم أمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - شمال سيناء) بنسبة حدوث (%60:50 تقريبا) تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث (40% تقريبا) على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
وحالة البحرين، البحر المتوسط خفيف: معتدل ارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر معتدل ارتفاع الموج (1.5 2 متر).
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12.
 
 
 
 






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