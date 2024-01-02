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سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 2-1-2024

الثلاثاء، 02 يناير 2024 12:18 م
سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 2-1-2024 الريال القطري - صورة أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2-1-2024، بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى سعر 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.88 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.
 
8.46 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.02 جنيه للشراء.
 
8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.88 جنيه للشراء.
 
8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي

7.89 جنيه للشراء.
 
8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى

7.88 جنيه للشراء.
 
8.51 جنيه للبيع.






الريال القطرى

اسعار الريال

الريال القطري

اسعار الريال القطري




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