رفع 100حالة إشغال وغلق 6 منشآت بحى منتزه أول شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى المنتزه أول شرق الإسكندرية، حملة مكبرة تنفيذاً لتعليمات اللواء محمد عبدالله سحلول، بتكثيف الحملات استجابة لشكاوى المواطنين، والتصدى لفوضى الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام.

بهذا الصدد قامت إدارة إشغال الطريق بقيادة إسلام عبد الحميد، ومعاوني الإشغال، بتنفيذ حملة مسائية موسعة استهدفت منطقة الفضالي ومدينه فيصل ومنطقه السيوف قبلي وشارع جدال حماد وصلاح الدين شعبان.

أسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 100حالة إشغال متنوعة، وغلق 6 محال تجارية لمخالفتهم قرارات الغلق.

كان محافظ الإسكندرية، قد شدد على رؤساء الأحياء باستمرار تكثيف الحملات المُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق وإزالة الإشغالات بأحياء الثغر.

أسفرت الحملات عن غلق عدد 69 منشأة، والتحفظ على عدد 5352 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 3154 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محالّ وفرض غرامات فورية تقدر ب مليون و11 ألف جنيه، وذلك خلال أسبوع.