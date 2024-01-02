خلاف على المال..لحظات الغضب تقود عامل لقتل صديقه

كتب أحمد حسني

كشفت تحقيقات النيابة مع المتهم بقتل صديقه في دمياط، عن كواليس وتفاصيل الجريمة، قبل أن تقرر النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهم اعترف أمام جهات التحقيق، بنشوب مشاجرة بينه وبين صديقه "المجني عليه"، بسبب خلافات مالية بينهما، ما أدى لتطور المشاجرة التي استعان فيها المتهم بسلاح أبيض " سكين" وطعن صديقه الذي سقط أرضا وتوفي في الحال قبل نقله إلى المستشفى.

وبدأت الواقعة بورود إخطار من المستشفى بوصول المجني عليه متوفيا عقب إصابته بعدة طعنات، في مشاجرة مع المتهم، وعلى الفور أمرت النيابة بضبط المتهم وإصدر قرار بحبسه على ذمة التحقيقات.



عقوبة القتل