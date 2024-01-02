"حماية الطفل" بالأقصر تعقد ندوات حول حب الوطن والانتماء.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمركز ومدينة الطود شرق الأقصر، سلسلة ندوات ولقاءات توعوية خلال الشهر الماضى، وذلك بعنوان "حب الولاء والانتماء للوطن"، بالمشاركة مع مكتبة مصر العامة ومبادرة أطفالنا مستقبلنا، ومخاطر الألعاب الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني، والتي أقيمت بمدرسة الطود الابتدائية، ومدرسة المستقبل الدولية بالطود.

وعلى هامش سلسلة الندوات تمت إقامة ورش تلوين وصلصال ورسم على الوجه، ومسرح عرائس وممارسة الأطفال العاب البالونات والكور، ومسابقات ثقافية ومعلومات عامة وقراءة، حيث شارك في الندوات ممثلى إدارة الطود التعليمية، والأزهر والكنيسة وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وأعضاء الوحدة بمدينة الطود، وذلك تحت رعاية مستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة إيمان السبكى مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية، وتعليمات الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بالتنسيق مع مكتبة مصر العامة ومديرية التربية والتعليم وممثلي رجال الدين الإسلامي والمسيحي، بإشراف نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل.

وفى نفس السياق، تم توزيع لحوم على عدد من الأيتام والأسر المستحقة ضمن مبادرة فرحهم، التي أطلقتها الوحدة العامة لحماية الطفل لعدد 25 أسرة، وذلك برعاية المستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر، وتفعيلا لدور المجتمع المدني وممثلي الجمعيات الأهلية، وبالتنسيق مع الجمعية الخيرية.

ومن جانبها، قالت نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، أن المجتمع المدني والجمعيات الشريكة تلعب دور هاماً ورئيسياً في الحد من القضايا التى تخص الطفولة، ومنها التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، وتقديم الدعم الاجتماعي والتمكين الإقتصادي للأسر الأولي بالرعاية والأيتام ، كما يتم التنسيق لدعم الأطفال المعرضين للخطر من خلال التمكين الاقتصادي للأسر وتوزيع المساعدات الموسمية والشهرية بالتنسيق مع الوحدة العامة لحماية الطفل.



توزيع لحوم علي عدد من الأيتام والأسر المستحقة ضمن مبادرة فرحهم



حماية الطفل بالأقصر تقدم ندوات حول حب الوطن والانتماء