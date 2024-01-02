حصاد الوزارات.. الصحة تكشف خريطة علاج 400 ألف مريض من 4 أورام سرطانية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التنمية المحلية: إنشاء 9 مقار للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظات
الصحة تكشف خريطة علاج 400 ألف مريض من 4 أورام سرطانية
وزارة العمل تُعلن عن 3968 فرصة عمل فى 26 شركة خاصة بــ7 محافظات
وزير النقل يعلق على رفع أسعار تذاكر المترو.. تفاصيل
الحكومة: تخفيف الأحمال ساعتين يوميا فى الفترة من 11صباحا حتى 5 مساءً
وزارة البيئة: فحص 9483 دراسة تقييم أثر بيئى لمشروعات خضراء خلال 2023
التضامن تنظم ورشة تدريبية تحت عنوان "مواجهة العنف الأسرى" ببنها
وزارة الأوقاف تعلن انطلاق الندوة الشهرية الكبرى بمديرية القاهرة الخميس
وزير الرى: تشكيل لجنة لتداول البيانات الخاصة بنوعية وكميات مياه المصارف
وزير النقل: تطوير قطاع النقل يخدم الصناعة والزراعة والأيدى العاملة
وزير الزراعة: البحوث التطبيقية الحل السحرى لزيادة الإنتاجية والأمن الغذائى
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