اليوم السابع
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حزب الله: جريمة اغتيال العاروري في لبنان لن تمر دون عقاب

الثلاثاء، 02 يناير 2024 10:22 م
حزب الله: جريمة اغتيال العاروري في لبنان لن تمر دون عقاب زعيم حزب الله حسن نصرالله
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال حزب الله اللبناني، إنه "يعتبر جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري ورفاقه الشهداء في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت اعتداء خطيرا على لبنان".

وأكد في بيان مساء الثلاثاء، أن "جريمة اغتيال العاروري لن تمر أبدا من دون رد وعقاب، وهي بمثابة تطور خطير في مسار الحرب بين العدو ومحور المقاومة".

وكشفت الفصائل الفلسطينية، عن أسماء الشهداء الذين ارتقوا في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مكتبا لحركة حماس في العاصمة اللبنانية بيروت، واسفرت عن استشهاد القيادي في الحركة صالح العاروري.

وقالت الفصائل في بيان استشهد مع صالح العاروري كل من: "سمير فندي - عزام الأقرع-  أحمد حمّود- محمود شاهين - محمد الريّس - محمد بشاشة".

وأعلنت الفصائل الفلسطينية الحداد الوطني العام والإضراب الشامل والتحرك الثوري في كل الساحات والجبهات.

من جانبها نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"  نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشهيد صالح العاروري، وتستنكر جريمة الاغتيال الجبانة التي اقدم عليها الاحتلال المجرم مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة بيروت.







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