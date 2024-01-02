اليوم السابع
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حزب الله: استهدفنا ‏تجهيزات تجسسية وضعها الاحتلال على رافعات قرب ثكنة راميم

الثلاثاء، 02 يناير 2024 05:46 م
حزب الله: استهدفنا ‏تجهيزات تجسسية وضعها الاحتلال على رافعات قرب ثكنة راميم الحدود اللبنانية الإسرائيلية
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها، أن حزب الله اللبناني قال إنه تم استهداف ‏التجهيزات التجسسية المستجدة التي وضعها الاحتلال على رافعات قرب ثكنة راميم. وكان حزب الله أعلن عن استهداف جنود للاحتلال في منطقة بيت هيلل وحققنا إصابات مؤكدة.

ويواصل العدو الإسرائيلى اعتداءاته على مناطق جنوب لبنان، حيث استهدف أطراف بلدة عيتا الشعب الحدوديّة برشقاتٍ نارية. وكانت القوات الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبا، وقصف مدفعى متقطع من داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة.







حزب الله

‏التجهيزات التجسسية

الاحتلال رافعات

ثكنة راميم




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