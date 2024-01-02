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حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الأربعاء 3 يناير 2024

الثلاثاء، 02 يناير 2024 04:40 م
حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الأربعاء 3 يناير 2024 حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الأربعاء 3 يناير 2024.
 
 
ومن المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى غدا شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة احيانا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق.
 
 
كما تشهد القاهرة الكبرى غدا طقس معتدل نهاراً على بارد ليلاً وفى الصباح الباكر.
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، الجيزة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والقليوبية  العظمى 22 درجة والصغرى 13.
 
 






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