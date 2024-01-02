حاكم مقاطعة بيلجورود: مقتل شخص وإصابة 10 آخرين جراء القصف الأوكراني

أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف إصابة 11 شخصا جراء عمليات قصف القوات الأوكرانية للمقاطعة.

وقال جلادكوف: "للأسف الشديد، قتل شخص في بيلجورود بيلجورود، وهو رجل كان يقود سيارة عندما انفجرت قذيفة بجانبه. وقد قتل على الفور متأثرا بجراحه".

وأضاف أن إحدى القذائف سقطت على مبنى سكني، حيث أصيب رجل بشظايا في الرأس والأطراف العلوية، وقد خضع لعملية جراحية. وفي وقت لاحق، تم نقل زوجته وابنه إلى المستشفى، وكانا في حالة صدمة ويعانون من الارتجاج الدماغي.

كما أصيب 7 أشخاص آخرين في سوق للسيارات، وتم نقل 4 منهم إلى المستشفى.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم أن وسائط الدفاع الجوي أسقطت 17 صاروخا أوكرانيا من طراز "فيلخا" فوق مقاطعة بيلجورود.

هذا وقد تعرضت مدينة بيلجورود يوم السبت الماضي، لهجمة عشوائية على بصواريخ وقنابل عنقودية. وأسفر الحادث عن مقتل 24 شخص من المدنيين وإصابة أكثر من 100 آخرين.