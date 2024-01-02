"تنظيم الاتصالات" يبحث تعزيز التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

كتبت هبة السيد

استقبل المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي ل لجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب والوفد المرافق لها بمقر الجهاز، وجاء ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع الطرفين.

ويهدف اللقاء إلى التكامل وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجهاز والأكاديمية في مجالات التدريب المشترك والاستشارات الخاصة بالأمن السيبراني من خلال الخبراء والمتخصصين بالجهاز.

كما بحثا سبل تطوير معاهد الاتصالات اللاسلكية، ومجالات التشارك في التدريب على المستوى الإفريقي من خلال تدريب الوفود الافريقية بالمركز المصري الإفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات التابع للجهاز، والذي تم اعتماده مؤخرًا من الاتحاد الدولي للاتصالات كأحد مراكز التدريب الشريكة له على مستوى العالم، كما تناول اللقاء بحث أطر التعاون في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والأمن المعلوماتي.