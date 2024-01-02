تشغيل محطات صرف صحى تجريبيا فى الجيزة خلال 2024.. اعرف التفاصيل

كتبت – مرام محمد

نالت مشروعات المياه والصرف الصحى فى محافظة الجيزة اهتمامًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة الماضية لاستكمال تغطية احتياجات المحافظة فى قطاع المياه ورفع كفاءة البنية التحتية فى قرى الريف وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل، وذلك تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للدولة بضرورة دعم التنمية المستدامة لخدمات مياه الشرب وتلبية احتياجات المواطنين من المرافق الحيوية التى تمس حياتهم اليومية.

وكشفت محافظة الجيزة عن أنه من المقرر إنجاز عدد من المشروعات الهامة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن المحافظة حققت خلال عام 2023 المنقضي إنجازات كبيرة في القطاع تمثلت فى رفع إنتاجية مياه الشرب من 2.2 مليون متر مكعب يوميا إلى 3 ملايين متر مكعب يوميًا.

وأوضحت المحافظة، أن عام 2024 من المقرر أن يشهد التشغيل التجريبي لمحطات الصرف الصحى بكفر الواصلين والكداية والصالحية والبرمبل وصول بمركز ومدينة أطفيح، وتشغيل محطات الرفع للصرف الصحى بقرية الشيخ عتمان بالحوامدية وبقرية منيل شيحة وبقرى ميت شماس والمنوات وميت قادوس بمركز ومدينة أبو النمرس، ومحطة رفع الصرف الصحى بقرية منشأة دهشور في البدرشين.

من جانبها، كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة برئاسة المهندس منصور بدوي، كشفت عن الحصاد السنوي لقطاع المعامل والجودة لعام 2023، مؤكدة سعيها المستمر لتطوير منظومة الجودة من خلال تطبيق أحدث التقنيات العالمية واستخدام الأجهزة المعملية الحديثة بمجال الجودة والمعالجة.

وأوضح رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن عدد عينات مياه الشرب المرفوعة من مآخذ وطرود وشبكات مياه الشرب بلغ 202,720 عينة، فيما بلغت عدد العينات المرفوعة من محطات الصرف الصحي 1845 عينة، و6837 عينة صرف صناعي.

وأشار منصور بدوي، إلى حصول محطات: جزيرة الدهب والحجارة وإمبابة وأوسيم والحوامدية والعياط على شهادة مأمونية وسلامة المياه، وتداول الصرف الصحي لمحطتي معالجة أم دينار والبدرشين، مؤكدًا تطبيق خطط مأمونية المياه وتداول الصرف الصحي لمحطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي وتقييم وإدارة المخاطر المحتملة والإجراءات التصحيحية ومتابعة جودة المياه بهدف إستدامة الخدمات والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وكذا الحفاظ على المشروعات القومية.