ترخيص 317 منشأة طبية خاصة فى الشرقية.. وغلق 319 أخرى مخالفة

الشرقية - إيمان مهنى

أصدرت إدارة العلاج الحر بمحافظة الشرقية 317 ترخيصا لمنشآت طبية خاصة، وأغلقت 319 منشأة طبية مخالفة بالمحافظة، وقالت مديرية الصحة، إن إدارة العلاج الحر خلال العام الماضى 2023، أصدرت 317 ترخيصا للمنشآت الطبية الخاصة بمحافظة الشرقية، منها "133 عيادة طبية، 82 عيادة أسنان، 18 مركزا طبيا، 11 عيادات تخصصية، 20 مركزا للعلاج الطبيعى".

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية قامت بالتنسيق مع مفتشى العلاج الحر بالإدارات الصحية بالمحافظة، بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة خلال العام، أسفرت عن غلق 319 منشأة طبية خاصة مخالفة بفارق 3.3% أقل عن العام الماضى، مما ينبئ عن استمرارية انضباط الميدان الطبى الخاص، وارتفاع درجة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لترخيص المنشآت الصحية الخاصة، والتى كان منها مستشفيات، ومراكز طبية، وعيادات تخصصية، ومعامل للتحاليل الطبية، وغيرها، تعمل بدون ترخيص، هذا بالإضافة لتحرير 719 محضر شرطة للمنشآت الطبية المخالفة بمختلف مراكز المحافظة.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر للدكتور حسام قمحاوى مدير إدارة العلاج الحر وفريق العمل المشارك من مفتشى العلاج الحر بالمحافظة، وجميع المشاركين فى هذا العمل والجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطنين بمحافظة الشرقية.