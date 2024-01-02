تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية، فيما استقبل الميناء السفينة بوسيدون إكسبريس بينما غادرت السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2100 طن بضائع و287 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة واور، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينتين كلينا والنوي إكسبريس متجهة إلى جدة.

كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أمس، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و903 شاحنات، و830 سيارة، وشملت حركة الواردات 37500 طن بضائع ، 532 شاحنة 818 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، و371 شاحنة و12 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة NEDIM وعلى متنها 33000 طن فحم بترولي اخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الالومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم حيث تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة حيث قامت الهيئة بالزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط و الاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ والتخزين واعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الاعمال .

كما استقبل الميناء السفينة بوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي أمل، والحرية، ودليلة، بينما غادرت ثلاث سفن وهي الحرية، دليلة، وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1832 طن بضائع و287 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة واور، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي اكسبريس، وعلي متنها 730 سيارة بوزن 1460 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1720 راكب بموانيها.