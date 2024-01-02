تحصين 246 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالغربية

صرح الدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة الغربية انه تم تحصين عدد 246195 حيوان ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع على مستوى قرى مراكز المحافظة منذ بدأ الحملة من 19/ 11 وحتي 31/ 12 بنسبه 92.36 %. مع بداية الحملة القومية الثالثة للتحصين، حيث تم تحصين عدد 204611 حيوانا وبيانها كالتالي 121424 أبقار ، 89339 جاموس، 32485 أغنام و 2948 ماعز.



كانت الحملة القومية الثالثة لتحصين المواشى ضد مرضى الحمى القلاعية و حمى الوادى المتصدع بالغربية قد بدأت فاعلياتها إعتبارا 19/ 11/ 2023 .

حيث قامت المديرية بصرف وتوفير اللقاحات اللازمه لتحصين 266554 حيوانا من المواشى من مخازن وثلاجات الهيئة وأن هذة اللقاحات آمنه،فعاله ،متوفرة وبأسعار زهيدة بسيطة فالقيمة المالية لتحصين حيوان من الأبقار أو الجاموس 24.50 جنيها فى حين يتم تحصين الحيوان من الأغنام أو الماعز 11.75 جنيها.وأن التحصينات تتم من خلال لجان متخصصة من الأطباء والمعاونيين البيطريين ضمن لجان التحصين بالقرى والنجوع من بيت لأخر حيث يتم تحصين الحيوانات السليمه فقط وإرجاء تحصين أى حيوان يعانى من أى مشكلة صحية مهما كانت درجتها بسيطة ولحين تماثله للشفاء ،الى بجانب الترقيم والتسجيل لهذه المواشى.



ويستبق أعمال التحصين توعية وإرشاد مكثف للمواطنين من خلال أطباء أقسام الإرشاد بجانب مشاركة الجهاز الإعلامى بمختلف صوره وتعاون الجهات التنفيذية المختلفة بالمحافظة.



ومن المقرر أن تستمر الحمله لمدة شهر من تاريخ بدايتها أو لحين صدور قرارات فى هذا الشأن.واللقاحات اللازمة للتحصينات متوفرة بجميع الوحدات والإدارات البيطرية.



وناشدت مديرية الطب البيطري بالغربية جميع المواطنين أهالى محافظة الغربية ضرورة التواصل مع الطب البيطرى لتحصين حيواناتهم منعا لتعرضها لأى إصابات مرضية وبائية من خلال رقم تليفون المديرية 0403332574 حال وجود أى شكوى أو تضرر من أى خدمة