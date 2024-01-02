تحرير 19 محضرا وإنذارا لمحلات مخالفة بحى المنتزة ثان الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حي المنتزة ثان في الاسكندرية ، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في نطاق الحى، ورفع الإشغالات، التي أسفرت عن تحرير 9 محاضر متنوعة، وتوجيه 10 إنذارات، ورفع 90 حالة إشغال طريق.

جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات استهدافا لتحقيق عنصر الانضباط، ومراقبة الأسواق حفاظاً على سلامة المواطنين.

ووجهت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزة ، بحملة مكثفة ، للتصدي لظاهرة التلاعب بالأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وانطلقت الحملة بشوارع تقاطع 25,16 والمستشارين ، و محمد حسنين هيكل ، و ملك حفنى بحرى ، و جمال عبد الناصر ، و 45 قبلي ، و ميدان المندرة الجامع ، وأيضا ميدان المندرة الكوبري .

وأسفرت الحملة عن محضر عدم اعلان الاسعار، بالإضافة إلى إجراء 8 محاضر لبعض المحال التي لا يوجد لديها شهادات صحية للعاملين بها ،وإجراء 5 انذار لبعض المنشآت حتي يتسني لها توفيق الوضع البيئي ، و ايضا 5 إنذارات أخري حيال محال لم يتم ترخيصها .

وعلى صعيد آخر ، وردعا المحال التجارية المخالفة ، تم تغريمها بقيمة ألف جنيه ، والتحفظ عليها 90 حالة إشغالات متنوعة تعوق حركة المرور في نطاق الحي ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .