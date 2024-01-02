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تجديد حبس ميكانيكي قتل مسنا لسرقة سيارته فى عين شمس

الثلاثاء، 02 يناير 2024 11:15 م
تجديد حبس ميكانيكي قتل مسنا لسرقة سيارته فى عين شمس محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس تجديد حبس ميكانيكي قتل مسنا في القاهرة لسرقة سيارته 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث اعترف الجاني بارتكاب الجريمة بعد استدراج المجني عليه لمكان نائي، حيث اعترف المتهم بارتكابه للواقعة وقتل المجنى عليه لسرقة سيارته.
 
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم اعترف باصطحابه للمتغيب لإحدى الورش في عين شمس حيث قام بمغافلته والتعدى عليه وخنقه وإلقائه بالطريق بدائرة قسم شرطة الخانكة فى القليوبية والتخلص من هاتفه المحمول، وقام بالعودة بالسيارة للمرج للتصرف فيها بالبيع، وتم العثور على جثمان المجنى عليه وكذا ضبط السيارة والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه.
 
 






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