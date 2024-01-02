اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بوتين يتعهد بعدم التخلى عن مواقع العملية العسكرية فى أوكرانيا

الثلاثاء، 02 يناير 2024 03:27 ص
بوتين يتعهد بعدم التخلى عن مواقع العملية العسكرية فى أوكرانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

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تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده لن تتخلى عن مواقعها العملية العسكرية في أوكرانيا، على الرغم من أنها لا ترغب في القتال إلى أجل غير مسمى.


وقال بوتين - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية-: "ليست لدينا رغبة في القتال إلى أجل غير مسمى في أوكرانيا، لكننا لن نتخلى عن مواقعنا أيضًا".


وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الروسي أن وضع التضخم وارتفاع الأسعار في البلاد تحت السيطرة، موضحا أن "التضخم لدينا ارتفع قليلا، والأسعار ارتفعت إلى حد ما، لكن كل شيء تحت السيطرة"، لافتًا الانتباه إلى النمو في الصناعات التحويلية. 


وأضاف: "لم يكن لدينا شيء من هذا القبيل من قبل، كنا نشكو بحسرة طوال الوقت من أن الإيرادات الرئيسية تأتي من النفط والغاز، ولأول مرة منذ سنوات عديدة، تجاوز نمو الصناعات التحويلية في هيكل اقتصادنا، حتى أصبح يفوق بكثير نمو إيرادات النفط والغاز"، وأعتقد أن عائدات النفط والغاز زادت بنسبة 3%، بينما ارتفعت عائدات الصناعة التحويلية بصورة أكبر بكثير، وهذا لم يحدث من قبل".







روسيا

فلاديمير بوتين

العملية العسكرية الروسية

أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا




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