برتوكول بين محافظة قنا وهيئة تنمية الصعيد لإدارة المجمع الصناعى بالكرنك

قنا صابر سعيد

وقع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، واللواء مهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، برتوكول تعاون، لإدارة المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك بمركز أبوتشت، يأتى هذا التعاون في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروعات تنموية بالمناطق الاكثر احتياجا بهدف الإستفادة من الميزات التنافسية بها، وتوفير فرص عمل لائقة لرفع مستوى المعيشة، وتحسين جودة حياة المواطنين.

وقال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن بموجب البرتوكول المبرم ستقوم محافظة قنا بإدارة وتأجير وتشغيل وصيانة المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك – مركز أبوتشت الذى انشائته هيئة تنمية الصعيد ضمن الموازنة التخطيطية بالهيئة للعام المالي 2022/2023 من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لتنفيذ مشروعات ضمن الخطة الاستثمارية بمحافظة قنا وتم تجهيزه للاستخدام كورش للحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بغرض توفير فرص عمل وتحقيق التنمية المتكاملة، على مساحة 840م ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت بالقرار رقم 15 لسنه 2023.

وأضاف عبد الباقى، أن إنشاء المجمع يهدف إلى الحفاظ على التراث الحرفي والثقافي للمحافظة، و تعزيز التفاعل بين الأجيال ، والمساهمة في نقل المهارات والحرف التراثية إلى الشباب والسيدات، مما يحافظ على الهوية الثقافية للمجتمع حيث يعتبر مجمع الصناعات الحرفية بالمحافظة نموذجًا للتنمية المستدامة والاستثمار في المواهب المحلية ، من خلال توفير البنية التحتية والدعم للحرفيين لتعزيز الابتكار والاستدامة، خاصة أن محافظة قنا تعد مركز رائد في مجال الصناعات الحرفية علي مستوى مصر.