المديريات التعليمية توجه تعليمات بكيفية التعامل مع مرضى السكر أثناء الامتحان

كتب محمود طه حسين

أعلنت المديريات التعليمية ، تعليمات بشأن الالتزام بوثيقة حقوق الطفل مريض السكر أثناء اليوم المدرسي والامتحانات لجميع المراحل التعليمية بلا استثناء، مضيفة أن الامتحانات والاختبارات المدرسية تمثل ضغطا نفسيا على الطفل مريض السكر مما قد يعرضه لمضاعفات صحية وعدم انتظام مستويات السكر لذا يلزم اعتماد ما يلي أثناء الامتحانات:

- السماح للطفل بقياس سكر الدم باستعمال كافة الوسائل والتقنيات بما فيها التحليل بدون وخز.

- السماح للطفل بتناول المشروبات أو الأغذية أو العلاج حال الاحتياج.

- السماح للطفل بالتوجه الى دورات المياه عند الاحتياج.

- استدعاء طبيب اللجنة حال ظهور أي أعراض غريبة على الطفل وذلك بصفة عامة.

- يتم الإعلان عن هذه الوثيقة في مكان واضح في كل الإدارات والمدارس مع توفير قاعدة بيانات خاصة بالأطفال مرضى السكر، كما وجهت المديريات التعليمية، عدة تعليمات للإدارات للتعامل مع الطفل السكري أثناء اليوم الدراسي وهي :-

- المعاملة بالمثل كباقي الزملاء دون تمييز أو تفرقة عند التسجيل للمدرسة أو عند عملية الدراسة.

- من حق الطفل السكري قياس السكري في أي وقت وأي مكان حسب الضرورة.

- يسمح للطفل السكري بتناول وجبات خفيفة أو شرب المياه أو العصير في أي وقت وعدم منعه حتى لو انتهت فترة الفسحة.

- يسمح له بأخذ الأنسولين في أي وقت وأي مكان وحسب الضرورة ويجب احترام خصوصية الطفل.

- عدم ترك الطفل السكري دون ملاحظة ويتم الاتصال بولي أمر الطفل السكري في حالة وجود أمر طارئ.

- أهمية توفير قاعدة بيانات خاصة بالأطفال السكريين بكل مدرسة مع ضرورة أن يحتفظ بسجل خاص لهم شاملة أرقام هواتف أولياء الأمور وأيضا من يتم سرعة الرجوع إليهم في حالة الطوارئ.

- مراعاة الحالة المرضية للطفل السكري حيث قد يحتاج الى التغيب من المدرسة في حالة عرضة على العيادة أو تحويله الى المستشفى.

- يسمح للطفل المصاب بمرض السكر ممارسة الأنشطة المدرسية والاشتراك بالرحلات المدرسية وعدم منعه من المشاركة.

- يسمح للطفل الذهاب الى دورة المياه في أي وقت متى احتاج إلى ذلك.

- ضرورة توفير أغذية ومشروبات صحية مناسبة للطفل السكري في مقصف المدرسة.