"القضاء الأعلى العراقى" يصدر حكمًا بإعدام إرهابى والمؤبد لـ3 آخرين

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أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي حكمًا بإعدام الإرهابي المكنى بـ(أبو دجانة)، وحكمًا بالسجن المؤبد على ثلاثة إرهابيين بتهمة استهداف سيطرة الـ(55) التي تقع بأطراف مدينة كركوك.



وذكر جهاز الأمن الوطني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الثلاثاء أنه على خلفية عملية نوعية تم تنفيذها بكركوك أسفرت عن الإطاحة بـ(أبو دجانة) المطلوب وفق أحكام المادة (4) إرهاب وإفشال مخططه الذي كان يحاول تنفيذه داخل أسواق كركوك باسم (غزوة العيد).



وأوضح أن الإرهابي المذكور ارتكب عمليات إجرامية عدة استهدفت القوات الأمنية بمناطق متفرقة في المحافظة أسفرت عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى، منوهًا بأنه بعد استكمال التحقيقات معه جرى إحالته للقضاء العراقي، وقد أصدرت محكمة جنايات كركوك حكمًا بالإعدام بحقه نتيجة لانتمائه إلى عصابات داعش الإرهابية وارتكابه الجرائم بحق القوات الأمنية والمدنيين.



وتابع أن القضاء أصدر أيضًا حكمًا بالسجن المؤبد على ثلاثة إرهابيين بتهمة استهداف سيطرة الـ(55) التي تقع بأطراف كركوك قرب الطريق الحولي والتي أسفرت عن إصابة ضابط ومنتسب بالقوات الأمنية بجروح بليغة.



ولفت إلى أنه على الفور تم تشكيل فريق عمل من قبل دوريات جهاز الأمن الوطني لمراقبة المتهمين بالتنسيق مع الجهد الفني ما أدى للقبض عليهم بفترة وجيزة في مناطق متفرقة من المحافظة، منوهًا بأنه بعد اكتمال التحقيقات تمت إحالتهم للقضاء الذي أصدر حكمًا بالسجن المؤبد بحقهم.



وفي السياق، أعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم أن محكمة جنايات ميسان أصدرت حكمًا بالإعدام بحق مجرم إرهابي عن جريمة تفجيره سيارة مفخخة وسط مدينة العمارة عام 2007 والتي حدثت في شارع دجلة وأسفرت عن 17 شهيدًا و50 مصابًا، مشيرًا إلى أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمين بالإعدام بحق مدانين اثنين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة