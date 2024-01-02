الصرف الصحي بالإسكندرية تبدأ رفع تجمعات الأمطار من أمام المدارس

الإسكندرية -أحمد الزغبي

وجه اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية ، بأولوية رفع تجمعات مياه الأمطار من أمام المدارس والطرق المؤدية إليها وتأمينها.

وقال اللوا محمود نافع، إنه بناء على توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بوجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة تتقدم باتجاه شمال المحافظة، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي، علي استمرار تمركز 186 سيارة ومعدة فى جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات أثناء الأمطار، مناشدا المواطنين بالإبلاغ عن أى شكاوى أو تجمعات لمياه الأمطار على رقم الخط الساخن 175 من أى هاتف لاتخاذ اللازم.