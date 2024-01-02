ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن مسؤولين القول" إن التدريبات أجريت في مناطق قريبة من خط الجبهة وشاركت فيها وحدة مشاة ميكانيكية العاصمة وفرقة الاستجابة السريعة الثانية، ووحدات أخرى، بالاستعانة بأصول الجيش الرئيسية، مثل مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من طراز "كيه 9"، ودبابات "كيه 2"، كما حشدت المناورات مروحيات أباتشي الهجومية لتقديم الدعم الجوي للقوات البرية، في حين تدربت الوحدات الميكانيكية على المناورات السريعة.

وأوضحت أنه في ضوء العام الجديد ووسط وضع أمني خطير، أجريت التدريبات لتأسيس وضع قتالي قوي في جميع الأوقات وتعزيز العزم على الرد القوي والعقاب في حالة قيام العدو باستفزازنا.

وأجريت التدريبات بعد أن وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون، العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات "بين دولتين معاديتين لبعضهما البعض" ودعا إلى تكثيف الاستعدادات لـ"سحق كامل أراضي كوريا الجنوبية" في اجتماع الحزب بمناسبة نهاية العام الذي اختتم أعماله يوم السبت".