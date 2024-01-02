اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يناير 2024 09:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بالتعاون مع جهاز الإحصاء..

التخطيط تجهز لإجراء مسح لقياس الأثر التنموى لتدخلات "حياة كريمة" فى الريف

الثلاثاء، 02 يناير 2024 09:00 م
التخطيط تجهز لإجراء مسح لقياس الأثر التنموى لتدخلات "حياة كريمة" فى الريف مشروعات حياة كريمة
كتبت أسماء أمين

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تجهز وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  لإجراء مسح لقياس الأثر التنموى لتدخلات "حياة كريمة" فى الريف بعد الانتهاء من تنفيذها، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
 
وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى حوكمة مشروع "حياة كريمة"، من خلال وضع معايير عادلة لتحديد المراكز المستهدفة ورصد الفجوات التنموية بشكل علمي وبالاعتماد على قواعد البيانات ومتابعة جودة تنفيذ المشروعات، مشدداً على أهمية قياس الأثر.
 
وأضاف التقرير أن البعد البيئي حاضر وبقوة في مشروع "حياة كريمة"، ومنذ اللحظات الأولى لانطلاق المشروع، كان هناك اهتمام كبير بدمج الاستدامة البيئية، وتعزيز الاستثمارات الخضراء فيه والتى تصل حالياً إلى 30% من جملة المخصصات، لافتاً إلى دور مبادرة "القرية الخضراء" في تأهيل القرى وفقاً للمعايير البيئية العالمية، فضلاً عن دورها في خلق فرص عمل خضراء في الريف المصرى.






حياة كريمة

تنمية الريف المصرى

جهاز الاحصاء

المشروعات التنموية

وزاره التخطيط




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