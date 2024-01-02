اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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التحقيقات: لصوص المساكن في أكتوبر نفذوا جرائم سابقة بأسلوب التسلق

الثلاثاء، 02 يناير 2024 01:00 ص
التحقيقات: لصوص المساكن في أكتوبر نفذوا جرائم سابقة بأسلوب التسلق كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى 4 عاطلين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في الجيزة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة المنازل في أكتوبر بأسلوب التسلق.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين لهم معلومات جنائية سابقة، ونفذوا جرائم سرقة سابقة بأسلوب التسلق، وتم ضبطهم وبحوزتهم (بعض الأجهزة الالكترونية والمتعلقات "متحصلات واقعة سرقة") وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأرشدوا عن المسروقات بمسكن أحدهم.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت جهات التحقيق بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة

 

عقوبة السرقة

 

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

 

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

 

 

 







اكتوبر

سرقة منازل في اكتوبر

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