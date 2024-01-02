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الاحتلال يعترف بإصابة 31 جنديا منهم 5 بحالة حرجة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الثلاثاء، 02 يناير 2024 02:28 م
الاحتلال يعترف بإصابة 31 جنديا منهم 5 بحالة حرجة خلال الـ24 ساعة الأخيرة جنود جيش الاحتلال
كتب سمير حسنى

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اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 31 جنديا، منهم 5 بحالة حرجة في الساعات 24 الأخيرة.

وقال وزير دفاع الاحتلال، إن الفترة المقبلة ستشهد عمليات من نوع مختلف في قطاع غزة، مؤكدا أن قواته ستبقى على الأرض في غزة لفترة من الوقت حتى تحقيق أهدافها، بحسب تعبيره.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بظهور أعراض "صدمة المعركة" على 1600 جندي إسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

في غضون ذلك، أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف تجمعات لآليات وجنود الاحتلال بقذائف الهاون، جنوب شرق مدينة خان يونس.







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