الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ينعى "العارورى" ويعلن تعطيل العمل الأربعاء

وكالات

نعى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين القيادى بحركة حماس صالح العارورى، والذى استشهد فى عملية اغتيال إسرائيلية فى الضاحية الجنوبية فى بيروت. نتيجة استهدف مسيرة إسرائيلية مكتب تابع لحركة حماس.

وأعلن الاتحاد الحداد على روحه الطاهرة، وتعطيل العمل غدا الأربعاء، فى كافة مكاتب وفروع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بكافة المحافظات الوطن.

وقال الاتحاد، فى بيان له، "وبمزيد من مشاعر الحزن والغضب، تلقينا نبأ استشهاد الأخ المناضل "صالح العاروري" نائب رئيس حركة حماس، الذي ارتقى شهيداً بعد تعرضه لعملية اغتيال جبانة، مع اثنين من رفاق دربه في العاصمة اللبنانية بيروت مساء هذا اليوم."

وكانت قد قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس فى المشرفية قرب "حلويات الشرق"، بالعاصمة بيروت وسقوط عدد من الجرحى.