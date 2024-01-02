الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ينعى "العارورى" ويعلن تعطيل العمل الأربعاء

نعى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين القيادى بحركة حماس صالح العارورى، والذى استشهد فى عملية اغتيال إسرائيلية فى الضاحية الجنوبية فى بيروت. نتيجة استهدف مسيرة إسرائيلية مكتب تابع لحركة حماس.
وأعلن الاتحاد الحداد على روحه الطاهرة، وتعطيل العمل غدا الأربعاء، فى كافة مكاتب وفروع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بكافة المحافظات الوطن.
وقال الاتحاد، فى بيان له، "وبمزيد من مشاعر الحزن والغضب، تلقينا نبأ استشهاد الأخ المناضل "صالح العاروري" نائب رئيس حركة حماس، الذي ارتقى شهيداً بعد تعرضه لعملية اغتيال جبانة، مع اثنين من رفاق دربه في العاصمة اللبنانية بيروت مساء هذا اليوم."
وكانت قد قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس فى المشرفية قرب "حلويات الشرق"، بالعاصمة بيروت وسقوط عدد من الجرحى.
وأكدت مصادر فلسطينية متطابقة في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العارورى فى بيروت، موضحين أنه لم يتم التأكد بعد من استشهاده.
وأكدت حركة حماس اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسى للحركة فى الضاحية الجنوبية ببيروت.
وقالت الحركة فى بيان: "قائد أركان المقاومة فى الضفة الغربية وغزة ومهندس طوفان الأقصى بالسابع من أُكتوبر - القائد الوطني الكبير الشيخ القسامي صالح العارورى شهيداً".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة