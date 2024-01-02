الأمم المتحدة تندد بمقتل العديد من الأطفال فى الهجمات الروسية على أوكرانيا

كتبت: هند المغربي

قال مكتب الشئون الانسانية للأمم المتحدة في بيانه اليوم الثلاثاء أنه بدأ العام الجديد بالخسارة والألم والكرب علي الأوكرانيين، موضحا أنه لليوم الثالث على التوالى، تسببت الهجمات الجوية الواسعة النطاق التى شنها الاتحاد الروسى فى مقتل العديد من وتدمير المنازل وغيرها من البنية التحتية المدنية.

وأعرب المكتب الإنساني الأممي عن قلقه إزاء انقطاع الكهرباء والماء عن مناطق كثيرة من العاصمة كييف مع العلم أن درجات الحرارة هذا الأسبوع ستصل إلى ما يقرب من -20 درجة مئوية لافتا الي كما أدت الأعمال العدائية إلى عزل مئات الآلاف من الأشخاص في منطقة دونيتسك.

واكد المكتب الإنساني الأممي علي الالتزام بمواصلة دعم شعب أوكرانيا الذي يعاني من الدمار الذي سببته الحرب الروسية الأوكرانية مقدما العزاء والمواساة لعائلات القتلى والجرحى ومع أولئك الذين يبحثون على المفقودين.

وندد المكتب الاممي بالهجمات العشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية مؤكدا انها محظورة بشكل صارم بموجب القانون الإنساني الدولي.