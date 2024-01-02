اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يناير 2024 09:09 م
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اشتية يدين عملية اغتيال صالح العارورى ويعتبرها جريمة تحمل هوية مرتكبيها

الثلاثاء، 02 يناير 2024 08:33 م
اشتية يدين عملية اغتيال صالح العارورى ويعتبرها جريمة تحمل هوية مرتكبيها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
أحمد جمعة

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أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عملية الاغتيال التي وقعت في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية مساء اليوم الثلاثاء، وذهب ضحيتها نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، واثنين من مرافقيه.
 
ووصف اشتية العملية بالجريمة التي تحمل هوية مرتكبيها، محذرا من المخاطر والتداعيات التي قد تترتب على تلك الجريمة.
 
وتقدم اشتية للشعب الفلسطيني، وحركة حماس، وعائلة الشهيد، بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.






صالح العاروري

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العدوان علي غزة

قيادي حماس صالح العاروري

استشهاد قيادي حماس صالح العاروري




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