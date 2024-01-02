استقالة رئيسة جامعة هارفرد بعد اتهامات بالسرقة الأدبية ومعاداة السامية

استقالت رئيسة جامعة هارفرد كلودين جاى، الثلاثاء من منصبها بعدما تعرضت لهجوم شرس بسبب شهادتها في الكونجرس حول معاداة السامية خلال احتجاجات داعمة لغزة في الحرم الجامعي.

ووفقا لقناة روسيا اليوم الروسية، تعرضت جاي لانتقادات في الأشهر الأخيرة بعد ظهور تقارير تفيد بأنها لم تستشهد بمصادر علمية بشكل صحيح.

ونُشرت أحدث الاتهامات من مصدر مجهول في أحد المنافذ الإعلامية المحافظة عبر الإنترنت.

وتعرضت جاي للانتقادات بعدما رفضت الإجابة بشكل واضح عما إذا كانت الدعوة إلى إبادة اليهود تنتهك قواعد السلوك في جامعة هارفرد لدى إدلائها بشهادتها أمام الكونجرس، إلى جانب رئيستَي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة بنسلفانيا الشهر الماضي.

وأوضحت جاي التي دخلت التاريخ كأول شخص أسود يتبوأ منصب رئيس جامعة هارفرد في نص استقالتها إنها تعرضت لتهديدات شخصية و"عداء عنصري".

ويأتي تنحيها بعدما دعمتها الهيئة الإدارية للمؤسسة عقب شهادتها في الكونغرس.

لكن الهيئة انتقدت رد الجامعة الأولي على هجوم الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر الذي قالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص داخل إسرائيل واحتجاز حوالى 240 شخصا كرهائن.