اليوم السابع
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استشهاد مسئول فلسطينى كبير فى انفجار ضاحية بيروت اللبنانية

الثلاثاء، 02 يناير 2024 06:23 م
استشهاد مسئول فلسطينى كبير فى انفجار ضاحية بيروت اللبنانية انفجار بيروت
كتب محمد شرقاوى

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أفات قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أنه استشهد مسئول فلسطيني كبير في انفجار ضاحية بيروت اللبنانية، وفقا لوكالة رويترز.

 

وأكد مراسل القناة أن هناك مخاوف من أن يكون الانفجار ناجم عن عمل عدائي، لاسيما وأن طائرات استطلاع إسرائيلية كانت تحوم مؤخرا في أجواء العاصمة بيروت.

 

يواصل العدو الإسرائيلى اعتداءاته على مناطق جنوب لبنان، حيث استهدف أطراف بلدة عيتا الشعب الحدوديّة برشقاتٍ نارية.

 

وكانت القوات الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبا، وقصف مدفعى متقطع من داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة.

 







استشهاد مسئول فلسطيني

انفجار ضاحية بيروت

لبنان




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