اختفاء مروحية على متنها أربعة أفراد في البرازيل

فاطمة شوقى

أفاد سلاح الجو البرازيلي (FAB) أن طائرة هليكوبتر على متنها أربعة أشخاص اختفت على الساحل الشمالي لولاية ساو باولو فى البرازيل.

وكانت المروحية مفقودة منذ الأحد، لذا قامت القوات المسلحة البرازيلية بتفعيل خطة إنقاذ بالتنسيق مع سرب بيليكانو للعثور على مكان الطاقم المفقود، وفقا لوكالة برازيليا.

وأشارت السلطات العسكرية البرازيلية إلى أن عملية النشر لتحديد موقع المروحية بدأت بعد ظهر الأحد، ومن أجل نشر هذا الدليل الإرشادي للمعلومات، لا يزال أفراد الإنقاذ يتتبعون أثر المروحية من أجل التعرف على مكانها.

وأشارت الشرطة العسكرية إلى أنها تعمل بالتعاون مع إدارة الإطفاء على فرضية احتمال تحطم الطائرة، في حين أفادت وكالة الطيران المدني الوطنية بالولاية أن المروحية كانت لديها الوثائق الصحيحة.

وما هو معروف حتى الآن هو أن الطائرة غادرت مطار كامبو دي مارتي للطيران التنفيذي متجهة إلى إلهابيلا على الساحل البرازيلي.

وكانت المروحية تقل امرأة تبلغ من العمر 45 عاما وابنتها وصديقا لعائلتها والطيار.