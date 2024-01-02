إنشاء مجمع للتأمينات والمعاشات الاجتماعية بميت شهالة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

عاين المهندس طارق أبو حطب رئيس مركز و مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، ومحمد عمران نائب رئيس المدينة، اليوم موقع إنشاء مجمع للتأمينات والمعاشات الاجتماعية بميت شهالة بمساحة 400 متر2 بجوار شركة مياه الشرب والصرف الصحي لخدمة المواطنين وأصحاب المعاشات برفقة الدكتور عمرو عبد اللطيف مدير الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمهندس إيهاب سالم مدير الإدارة الهندسية، عادل رمضان بالهيئة ومديرة قسم الأملاك بمجلس المدينة للتأكد من صلاحية الموقع وتحرير محضر للمعاينة.

وكان رئيس المدينة ونائبه قد تابعا أعمال تنظيف الموقع ورفع المخلفات فور موافقة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتخصيص لإنشاء المجمع الذي سيخدم أهالي مركز ومدينة الشهداء ويعمل على رفع مستوى خدمات التأمين المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على التطوير والتحديث الإ​لكتروني الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمواكبة التحول الرقمي بالدولة، وذلك ضمن إعادة هيكلة الهيئة، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، لتحسين مستوي الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.