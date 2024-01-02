اليوم السابع
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إعلام لبناني: دوى انفجار فى منطقة الشياح المشرفية بالضاحية الجنوبية فى بيروت

الثلاثاء، 02 يناير 2024 06:15 م
إعلام لبناني: دوى انفجار فى منطقة الشياح المشرفية بالضاحية الجنوبية فى بيروت لبنان
كتب محمد شرقاوى

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أفات قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن وسائل إعلام لبنانية قالت إن هناك دوى انفجار في منطقة الشياح المشرفية بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأكد مراسل القناة أن هناك تضاربا في الأنباء حول أسباب سماع دوي الانفجار بالضاحية الجنوبية للعاصمة للبنانية بيروت.

ويواصل العدو الإسرائيلى اعتداءاته على مناطق جنوب لبنان، حيث استهدف أطراف بلدة عيتا الشعب الحدوديّة برشقاتٍ نارية.

وكانت القوات الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبا، وقصف مدفعى متقطع من داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة.







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