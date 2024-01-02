إسماعيل هنية: قدمنا لمصر وقطر موقفنا بشأن وقف شامل للعدوان الإسرائيلى

كتب محمد عبد المجيد

أعلن رئيس المكتب السياسى لحماس إسماعيل هنية، عن تقديم موقفهم ورؤيتهم لكل من مصر وقطر بشأن وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والاستجابة لمطالبه، قائلا:" لن يطلق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة إلا بشروطنا".

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحماس خلال كلمة له فى بث مباشر عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أنه لن يكون هناك فوضى أو فراغ في قطاع غزة، والأجهزة الشرطية والأمنية تعمل حاليا بإمكاناتها المتاحة لوقف الحرب الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية كاملة بشأن دعمها جيش الاحتلال فى الحرب على قطاع غزة.

وأشار رئيس المكتب السياسى لحماس إسماعيل هنية، إلى أن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية كاملة بشأن دعمها جيش الاحتلال فى الحرب على قطاع غزة.